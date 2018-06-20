Евгений Мараев назначен прокурором Камешкирского района Общество

Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Советник юстиции Евгений Мараев назначен прокурором Камешкирского района Пензенской области.

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Как сообщается на сайте регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ подписал глава Генпрокуратуры России Юрий Чайка в минувший вторник, 19 июня.

Мараев Евгений Анатольевич родился в Пензе в 1984 году.

Окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С сентября 2006 года проходит службу в органах прокуратуры.

Состоял в должностях помощника прокурора Белинского района, следователя прокуратуры Шемышейского района, следователя городищенского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ, помощника и заместителя прокурора Шемышейского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области.

Женат. Имеет двоих несовершеннолетних детей.