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Новые улицы Пензы предлагается назвать в честь Юркина, Проценко и Кустова

19:05 | 20.06.2018 | Общество

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Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Новые улицы, расположенные в развивающемся микрорайоне Заря города Пензы, предлагается назвать в честь участника Великой Отечественной войны Василия Юркина, первого директора производственного объединения «Старт» Михаила Проценко и Героя России Сергея Кустова. Об этом сообщила и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры мэрии Ирина Кочеткова.

Новые улицы Пензы предлагается назвать в честь Юркина, Проценко и Кустова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, также в городе могут появиться улицы Велозаводская, Широкая, Радостная, Плодовая, Надежды, Янтарная, Хрустальная, Усадебная и Счастливая.

Она пояснила, что эти предложения были подготовлены с учетом результатов голосования, проходившего на сайте администрации Пензы.

По итогам заседания постоянной комиссии гордумы по градорегулированию, землепользованию и собственности, состоявшегося 20 июня, данный вопрос решено вынести на предстоящую сессию для принятия окончательного решения.

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