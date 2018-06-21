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Рашид Хайров удостоен звания «Почетный гражданин Пензенской области»

10:14 | 21.06.2018 | Общество

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Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено генеральному директору ООО «Управляющая компания «Дамате» Рашиду Хайрову. Соответствующее решение принято в ходе 9-й очередной сессии Законодательного собрания региона в четверг, 21 июня.

Рашид Хайров удостоен звания «Почетный гражданин Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Тем самым отмечены особые заслуги руководителя крупного сельскохозяйственного холдинга перед областью и ее населением.

Решение по данному вопросу депутаты регионального парламента приняли единогласно. Документ вступает в силу со дня его принятия.

Полагающиеся регалии Рашиду Хайрову вручили губернатор Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В своем ответном слове руководитель группы компаний «Дамате» отметил, что для него огромная честь получить столь ценную награду.

«Для человека, который родился на пензенской земле, где жили и родились все мои предки, для меня, конечно же, это очень дорого. Я очень благодарен», — сказал он.

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