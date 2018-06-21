Рашид Хайров удостоен звания «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено генеральному директору ООО «Управляющая компания «Дамате» Рашиду Хайрову. Соответствующее решение принято в ходе 9-й очередной сессии Законодательного собрания региона в четверг, 21 июня.

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Тем самым отмечены особые заслуги руководителя крупного сельскохозяйственного холдинга перед областью и ее населением.

Решение по данному вопросу депутаты регионального парламента приняли единогласно. Документ вступает в силу со дня его принятия.

Полагающиеся регалии Рашиду Хайрову вручили губернатор Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В своем ответном слове руководитель группы компаний «Дамате» отметил, что для него огромная честь получить столь ценную награду.

«Для человека, который родился на пензенской земле, где жили и родились все мои предки, для меня, конечно же, это очень дорого. Я очень благодарен», — сказал он.