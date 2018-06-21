В Пензе на улице Кижеватова демонтирован самовольно установленный павильон Общество

Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Собственник демонтировал торговый павильон на улице Кижеватова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Penza-gorod.ru

В мэрии отметили, что ранее в мэрию обратились жители, которых волновал вопрос о законности размещения этого нестационарного торгового объекта (НТО).

«По данному адресу индивидуальный предприниматель самовольно установил нестационарный торговый объект на земельном участке, находящемся в ведении органов местного самоуправления, и осуществлял деятельность без правоустанавливающих документов», — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что владелец принял решение о демонтаже НТО после принятия городскими властями мер, направленных на освобождение земельного участка.