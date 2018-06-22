На проходной Заречного помогли глухонемой пенсионерке, забывшей свой домашний адрес Общество

Заречный, 22 июня 2018. PenzaNews. Младший сержант Павел Гришин и прапорщик Николай Жиляев помогли пенсионерке, находившейся в районе одного из контрольного-пропускных пунктов (КПП) Заречного Пензенской области, которая забыла, где находится ее дом.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, на растерянную женщину обратили внимание неравнодушные жители, которые позвонили в правоохранительные органы.

«На месте выяснилось, что женщина глухонемая. Пытаясь получить какую-либо информацию от потерявшейся, стражи порядка предложили ей лист бумаги и ручку. Женщина написала свое имя и возраст — оказалось, что ей 93 года. Однако вспомнить адрес она так и не смогла», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сотрудники Росгвардии с помощью языка жестов предложили пенсионерке проехать до ближайшего отдела полиции.

«Там удалось установить ее родственников, с которыми тут же связались», — отметили в управлении.