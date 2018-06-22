В МЧС призвали жителей Пензенской области купаться только в разрешенных местах Общество

Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области предостерегли жителей от купания в водоемах, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к местам летнего отдыха.

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«На территории Пензы официальных пляжей нет. Купаться в действующих зонах отдыха запрещено, так как дно водоемов не обследовано, вода не соответствует санитарным нормам, не везде есть спасательные посты», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного ведомства.

В нем отмечается, что летом 2018 года в Пензенской области официально действует лишь 11 пляжей, где купание разрешено.

Четыре из них находятся в Пензенском районе. Это пляжи вблизи санатория «Березовая роща», в городе «Спутник», Русеевский пляж в районе Барковки и «Остров» в Засечном.

В Сердобском районе действует три пляжа — на территории оздоровительных лагерей «Вдохновение», «Чайка» и «Солнечная поляна».

В Заречном разрешено купаться в двух водоемах — в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная».

В Каменском районе успешно прошел проверку пруд на базе отдыха «Белая гора», в Никольском — муниципальный пляж в селе Серман.