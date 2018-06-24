В Пензе выявлен факт продажи шампанского в день школьных выпускных Общество

Пенза, 24 июня 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции составили протокол по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» в отношении продавца одного из продовольственных магазинов на улице 8 Марта в Пензе, реализовавшего шампанское в день проведения выпускных вечеров в школах.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, данный факт был выявлен во время рейда оперативной группы, которая проверила соблюдение ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции в минувшую субботу, 23 июня.

«В ходе мониторинга было обследовано шесть торговых точек, осуществляющих продажу алкоголя на улицах Фурманова, 8 Марта, Карпинского, Тимирязева, Суворова, Пушкина, Бакунина, Ворошилова и проспекте Победы. […] С собственниками проведена разъяснительная работа о строгой необходимости исполнения всех постановлений администрации Пензы, касающихся установления ограничительных мер на реализацию алкогольной группы товаров», — пояснили в мэрии.