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В теплице пензенской колонии впервые начали использовать систему капельного полива

17:11 | 25.06.2018 | Общество

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Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Система капельного круглосуточного орошения, которая позволяет в несколько раз увеличить урожай огурцов, впервые внедрена в теплице исправительной колонии №4 в Пензе.

В теплице пензенской колонии впервые начали использовать систему капельного полива

Фото: 58.fsin.su

«Капельное орошение — метод полива, при котором вода подается непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Этот метод позволяет получить значительную экономию воды и других ресурсов, увеличить урожайность», — отметил заместитель начальника исправительного учреждения Сергей Ворыпаев.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области, выращиванием овощей в учреждении занимаются несколько лет, общая площадь тепличного хозяйства закрытого грунта составляет 180 кв. метров.

За май в колонии собрано более 74 кг экологически чистого продукта, который реализуется сотрудникам уголовно-исполнительной системы региона.

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