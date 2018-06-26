Пензенский губернатор соболезнует родным и близким Андрея Дементьева Общество

Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким известного поэта, теле- и радиоведущего Андрея Дементьева, скончавшегося в Москве на 90-м году жизни.

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«Ушел из жизни человек-легенда, большой друг нашей области Андрей Дементьев. Глубокие соболезнования родным и друзьям», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер».

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,

Если то,что случилось,нельзя изменить.

Как записку из прошлого,грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите непрочную нить...



Ушел из жизни человек-легенда,большой друг нашей области Андрей Дементьев.Глубокие соболезнования родным и друзьям pic.twitter.com/dq7kqhiw16 — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) June 26, 2018

Он напомнил, что поэт был частым гостем в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе.

«Он приезжал в лермонтовские «Тарханы» каждый год, щедро делился своим творчеством и жизнелюбием, которыми обладал. Планировал принять участие в традиционном празднике и в этом году. Светлая память светлому человеку», — добавил Иван Белозерцев.