Пензенский губернатор соболезнует родным и близким Андрея Дементьева
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Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким известного поэта, теле- и радиоведущего Андрея Дементьева, скончавшегося в Москве на 90-м году жизни.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Ушел из жизни человек-легенда, большой друг нашей области Андрей Дементьев. Глубокие соболезнования родным и друзьям», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер».
Он напомнил, что поэт был частым гостем в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе.
«Он приезжал в лермонтовские «Тарханы» каждый год, щедро делился своим творчеством и жизнелюбием, которыми обладал. Планировал принять участие в традиционном празднике и в этом году. Светлая память светлому человеку», — добавил Иван Белозерцев.