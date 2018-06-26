Выпущена книга «100 лет военному комиссариату Пензенской области» Общество

Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Презентация книги «100 лет военному комиссариату Пензенской области» состоится в историческом здании библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в предстоящий четверг, 28 июня.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, в ней содержатся поздравления официальных лиц с круглой датой, в частности, президента России Владимира Путина, главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил генерала армии Валерия Герасимова.

В книге впервые обнародованы имена руководителей военного комиссариата, стоявших у истоков его создания. Также читателям представлены документы и фотографии, многие из которых ранее не публиковались.

Редакционную коллегию издания возглавил военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев. Научное руководство осуществлял доктор исторических наук, профессор, председатель региональной общественной организации краеведов Пензенской области Владимир Первушкин.

Книга издана на средства гранта, выделенного из бюджета региона.