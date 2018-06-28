EN
19:20:35 Четверг, 28 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Команда «Кадетство» из Заречного победила на фестивале КВН в Пензенской области

09:08 | 28.06.2018 | Общество

Печать

Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Команда «Кадетство», представляющая город Заречный, победила в третьем музыкальном фестивале КВН «Кубок губернатора Пензенской области», который состоялся в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую среду, 27 июня.

Команда «Кадетство» из Заречного победила на фестивале КВН в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Второе место завоевала «Сборная ПГАУ», третье — «Ла-ла-лэнд» из пензенского колледжа искусств.

Специального приза «Открытие фестиваля» удостоена команда КВН «Гагарин» из университета архитектуры и строительства. За лучшую шутку награждено «Кадетство». Кроме того, отмечена актерская игра Александра Афанасьева из «Сборной ПГАУ» и Алины Бобровой из «Гагарина».

Всего в фестивале приняли участие 10 команд КВН, представлявшие Пензенскую и Ульяновскую области. Вне конкурса выступили «Радио «Свобода» из Ярославля и «Вятка» из Кировской области.

Загрузка...
Читайте также
Фестиваль «Наша кузница» состоится 8 сентября В Пензе отметили годовщину образования отдела спецназа «Фобос»
Пожар в Мокшане унес жизнь мужчины Второй сезон проекта «Здоровое лето» стартует в Пензенской области 3 июля
В филиале ПензГТУ в Заречном после вмешательства прокуратуры установлены турникеты На благотворительной акции в Пензе нуждающимся раздадут вещи
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама