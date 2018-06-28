Команда «Кадетство» из Заречного победила на фестивале КВН в Пензенской области Общество

Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Команда «Кадетство», представляющая город Заречный, победила в третьем музыкальном фестивале КВН «Кубок губернатора Пензенской области», который состоялся в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую среду, 27 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Второе место завоевала «Сборная ПГАУ», третье — «Ла-ла-лэнд» из пензенского колледжа искусств.

Специального приза «Открытие фестиваля» удостоена команда КВН «Гагарин» из университета архитектуры и строительства. За лучшую шутку награждено «Кадетство». Кроме того, отмечена актерская игра Александра Афанасьева из «Сборной ПГАУ» и Алины Бобровой из «Гагарина».

Всего в фестивале приняли участие 10 команд КВН, представлявшие Пензенскую и Ульяновскую области. Вне конкурса выступили «Радио «Свобода» из Ярославля и «Вятка» из Кировской области.