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На конференции в пензенском правительстве обсудили проблему легализации незаконных доходов

15:13 | 28.06.2018 | Общество

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Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Научно-практическая конференция на тему противодействия легализации незаконных доходов состоялась в правительстве Пензенской области в четверг, 28 июня.

На конференции в пензенском правительстве обсудили проблему легализации незаконных доходов

Фото: Pnzreg.ru

Приветствуя собравшихся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что необходимо активизировать противодействие незаконным финансовым операциям в связи с ростом рисков в этой сфере.

Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова уточнила, что в регионе имеется небольшая практика привлечения к уголовной ответственности за легализацию доходов.

По ее словам, при этом отсутствуют выявленные факты вывода денежных доходов за рубеж, теневой инкассации, в основном уголовно-правовая оценка дается фактам легализации в сфере незаконного оборота наркотических средств.

«Вместе с тем нами активно нарабатывается правоприменительная практика в этом направлении. В результате принятых мер в текущем году по статье 174 УК РФ возбуждено четыре уголовных дела, из которых три связано с легализацией преступных доходов от оборота наркотических средств, одно — в экономической сфере — выявлено впервые», — добавила она.

Начальник управления ФСБ России по Пензенской области Сергей Сизов акцентировал внимание на своевременности проведения конференции.

«Актуальность вопроса о противодействии незаконным финансовым операциям обусловлена прямыми угрозами безопасности государства. Это один из приоритетов работы органов безопасности Российской Федерации и пензенского управления, в частности. У нас накоплен значительный положительный опыт по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся незаконными финансовыми операциями», — сказал он.

В ходе мероприятия участники обменялись лучшими практиками противодействия незаконным финансовым операциям, обсудили проблемные моменты в этой работе и их варианты решения, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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