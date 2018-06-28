В Пензе отметили 30-летие Всероссийского общества инвалидов Общество

Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня создания Всероссийского общества инвалидов, состоялось в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 28 июня.

Фото: Zspo.ru

Членов общества поздравили с круглой датой начальник управления внутренней политики правительства региона Павел Маслов, замглавы пензенского Минтруда Ольга Майорова и вице-спикер Законодательного собрания области Вячеслав Космачев.

Председатель пензенской областной организации Всероссийского общества инвалидов Валерий Тимошкин поблагодарил представителей власти за совместную работу, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Всероссийское общество инвалидов создано в 1988 году. Официальный девиз общества: «Вместе мы сможем больше!».

В состав пензенской областной организации ВОИ входит 20 местных организаций, состоящих из 325 первичных. На 1 января 2018 года численность членов общества в регионе составляет 16,5 тыс. человек.

С 2006 года областную организацию возглавляет Валерий Тимошкин.