На благотворительной акции в Пензе нуждающимся раздадут вещи Общество

Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Летняя благотворительная акция, в рамках которой нуждающимся раздадут одежду, обувь и средства личной гигиены, состоится на территории Покровского архиерейского собора со стороны улицы Калинина в Пензе в воскресенье, 15 июля.

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Мероприятие пройдет в канун дня памяти святых царственных страстотерпцев. Получить помощь смогут все желающие.

Акция начнется в 11.30.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, подобные мероприятия на территории храма планируется проводить ежемесячно.

Покровский архиерейский собор обеспечивает в том числе социальное служение. С февраля 2010 года при храме есть соцработник.

Собор опекает детский сад №114. Кроме того, каждые 1,5 месяца нуждающимся выдают продуктовые наборы.