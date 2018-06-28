EN
19:19:08 Четверг, 28 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Второй сезон проекта «Здоровое лето» стартует в Пензенской области 3 июля

16:43 | 28.06.2018 | Общество

Печать

Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Второй сезон проекта «Здоровое лето» начнется с образовательного мероприятия, подготовленного сотрудниками нескольких медучреждений, в пензенском детском лагере «Белка» в предстоящий вторник, 3 июля.

Второй сезон проекта «Здоровое лето» стартует в Пензенской области 3 июля

Фото: Health.pnzreg.ru

На разных тематических площадках будут задействованы воспитанники лагеря всех возрастов. Для детей из начальной школы подготовлен квест «Помоги доктору Айболиту — собери чемоданчик здоровья». Они узнают, какие медицинские изделия должны быть в каждой домашней аптечке для оказания неотложной помощи.

Школьники 10–12 лет станут участниками «Диет-боя». Из ассортимента продуктов им будет предложено приготовить и креативно представить на суд жюри блюда здорового питания. В мастер-классе «Первая помощь» будут задействованы воспитанники 13–14 лет.

Старшие подростки станут участниками тренингов, направленных на получение психологической разрядки и формирование эмоционального подъема, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Загрузка...
Читайте также
Фестиваль «Наша кузница» состоится 8 сентября В Пензе отметили годовщину образования отдела спецназа «Фобос»
Пожар в Мокшане унес жизнь мужчины В филиале ПензГТУ в Заречном после вмешательства прокуратуры установлены турникеты
На благотворительной акции в Пензе нуждающимся раздадут вещи В Пензе отметили 30-летие Всероссийского общества инвалидов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама