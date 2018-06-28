Второй сезон проекта «Здоровое лето» стартует в Пензенской области 3 июля Общество

Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Второй сезон проекта «Здоровое лето» начнется с образовательного мероприятия, подготовленного сотрудниками нескольких медучреждений, в пензенском детском лагере «Белка» в предстоящий вторник, 3 июля.

Фото: Health.pnzreg.ru

На разных тематических площадках будут задействованы воспитанники лагеря всех возрастов. Для детей из начальной школы подготовлен квест «Помоги доктору Айболиту — собери чемоданчик здоровья». Они узнают, какие медицинские изделия должны быть в каждой домашней аптечке для оказания неотложной помощи.

Школьники 10–12 лет станут участниками «Диет-боя». Из ассортимента продуктов им будет предложено приготовить и креативно представить на суд жюри блюда здорового питания. В мастер-классе «Первая помощь» будут задействованы воспитанники 13–14 лет.

Старшие подростки станут участниками тренингов, направленных на получение психологической разрядки и формирование эмоционального подъема, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.