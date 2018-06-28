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В Пензе отметили годовщину образования отдела спецназа «Фобос»

17:52 | 28.06.2018 | Общество

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Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 27-й годовщине со дня образования отдела специального назначения «Фобос», состоялось в управлении ФСИН России по Пензенской области.

В Пензе отметили годовщину образования отдела спецназа «Фобос»

Фото: 58.fsin.su

На церемонии присутствовали начальник регионального ведомства Владислав Муравьев, его заместители и ветераны службы. Также были приглашены глава совета общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов и председатель правления реготделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

Собравшиеся почтили минутой молчания память первого командира отряда «Фобос», Героя России Александра Сергеева, который при освобождении заложников в Пензе 17 июня 1994 года получил тяжелые ранения, а через несколько дней скончался в госпитале.

Ветеранам службы были вручены благодарственные письма и ценные подарки.

Торжественное мероприятие завершилось концертом, сообщает пресс-служба регионального УФСИН РФ по Пензенской области.

Отряд специального назначения «Фобос» был создан 28 июня 1991 года в целях усиления борьбы с преступностью, своевременного предотвращения групповых противоправных действий осужденных и лиц, заключенных под стражу, а также профессионального проведения мероприятий по защите личного состава от преступных посягательств. В него вошли 14 человек.

Первым командиром отряда «Фобос» был назначен Александр Сергеев.

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