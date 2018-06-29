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Кузнецкая компания оштрафована за несвоевременную выплату аванса 144 работникам

09:03 | 29.06.2018 | Общество

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Кузнецк, 29 июня 2018. PenzaNews. АО «Яснополянские строительные материалы» в Кузнецком районе оштрафовано государственной инспекцией труда в Пензенской области на 30 тыс. рублей за нарушение законодательства об оплате труда.

Кузнецкая компания оштрафована за несвоевременную выплату аванса 144 работникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Организация нарушила требование о выплате заработной платы не реже чем каждые полмесяца, в связи с чем перед 144 работниками образовалась задолженность по авансу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что прокурором района было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», руководителю предприятия внесено представление.

«Оно рассмотрено и удовлетворено, задолженность погашена», — добавила собеседница агентства.

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