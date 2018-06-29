В Пензе закрыта первая смена лагеря «Гвардеец-2» Общество

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное завершению первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2», состоялось на плацу Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в пятницу, 29 июня.

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Участие в церемонии принял заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, который выразил надежду на то, что многие юноши свяжут свою судьбу с защитой Родины.

«Независимо от того, какой выбор сделает каждый из вас после окончания обучения в школе, полученный опыт позволит вам стать достойными гражданами своей страны», — сказал он.

На память подросткам были вручены наручные часы, сувениры с эмблемой «Гвардейца» и диск с фильмом о жизни в лагере.

Также состоялось награждение победителей соревнований, проводившихся в течение смены.

Лучшими в общекомандном зачете признаны подростки из Саратовской области. Второе результат показали юноши из Башкирии, третий — из Оренбургской области, сообщает пресс-служба облправительства.