EN
21:27:59 Пятница, 29 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за пять месяцев родились почти 850 третьих и последующих детей

18:43 | 29.06.2018 | Общество

Печать

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. 849 третьих и последующих детей родились в семьях, проживающих в Пензенской области, за первые пять месяцев 2018 года, что на 110 больше, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства труда, социальной защиты и демографии.

В Пензенской области за пять месяцев родились почти 850 третьих и последующих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За январь–май 5 тыс. 535 многодетным семьям выплачено ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Общая сумма направленных на эти цели средств составила 256 млн. рублей, из них 139 млн. — средства регионального бюджета», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что всего со времени начала реализации указа президента РФ от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», то есть с января 2013 года, в многодетных семьях Пензенской области появились на свет 9 тыс. 839 детей.

При рождении третьего и последующего ребенка назначается ежемесячная денежная выплата, если среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 21 тыс. 825 рублей 30 копеек.

В 2018 году размер пособия составляет 9 тыс. 470 рублей.

Загрузка...
Читайте также
В лагере «Белка» торжественно открыта вторая военно-историческая смена Бюджет Пензы получит от размещения четырех киосков около 62 тыс. рублей
В Пензенской области мужчину будут судить за изнасилование пенсионерки и ее убийство Стать премьер-министром Пашиняну помогла гражданская журналистика — Костандян
Пензенские прокуроры выявили более 60 нарушений в сфере долевого строительства Сергей Юркин возглавил администрацию Каменского района
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама