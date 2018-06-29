В Пензенской области за пять месяцев родились почти 850 третьих и последующих детей Общество

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. 849 третьих и последующих детей родились в семьях, проживающих в Пензенской области, за первые пять месяцев 2018 года, что на 110 больше, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства труда, социальной защиты и демографии.

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«За январь–май 5 тыс. 535 многодетным семьям выплачено ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Общая сумма направленных на эти цели средств составила 256 млн. рублей, из них 139 млн. — средства регионального бюджета», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что всего со времени начала реализации указа президента РФ от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», то есть с января 2013 года, в многодетных семьях Пензенской области появились на свет 9 тыс. 839 детей.

При рождении третьего и последующего ребенка назначается ежемесячная денежная выплата, если среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 21 тыс. 825 рублей 30 копеек.

В 2018 году размер пособия составляет 9 тыс. 470 рублей.