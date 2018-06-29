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В лагере «Белка» торжественно открыта вторая военно-историческая смена

19:39 | 29.06.2018 | Общество

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Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Вторая военно-историческая смена «Во имя России – во благо страны» открыта в детском оздоровительном лагере «Белка», входящем в структуру АО «Сельская здравница», в пятницу, 29 июня.

В лагере «Белка» торжественно открыта вторая военно-историческая смена

Фото: Pnzreg.ru

Участие в церемонии приняли официальные лица, в том числе губернатор Иван Белозерцев.

«Здорово, что вы, молодые люди, проявляете интерес к истории государства российского, нашего региона, своих прадедушек и прабабушек, которые в годы Великой Отечественной войны отстояли независимость нашей Родины, а в послевоенные годы трудились, строили школы, заводы, предприятия», — отметил он.

Глава региона выразил надежду на то, что школьники проведут каникулы с пользой и вернутся осенью к учебе с новыми силами.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, профильная смена организована при софинансировании со стороны Российского военно-исторического общества (РВИО).

Согласно сведениям электронной очереди в пензенские детские оздоровительные лагеря, первая смена «Во имя России – во благо страны» прошла в «Белке» 1–21 июня, вторая рассчитана на период с 22 июня по 12 июля.

Третья смена «Повелители стихий», которая имеет общеразвивающий и социально-педагогический профиль, будет организована с 13 июля по 2 августа, а четвертая, спортивно-оздоровительная, под названием «Выше, быстрее, сильнее» — с 3 по 23 августа.

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