Жителю Земетчинского района назначено 5 суток ареста за неуплату штрафа в 1 тыс. рублей Общество

Земетчино, 30 июня 2018. PenzaNews. Наказание в виде 5 суток административного ареста назначено жителю Земетчинского района Пензенской области за неуплату штрафа в размере 1 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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«Молодой человек появился в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения, за что и был привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 1 тыс. рублей и предоставлен 60-дневный срок для добровольной оплаты», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что мужчина за два месяца не выплатил эту сумму, в связи с чем в отношении него было возбуждено исполнительное производство.

«Уведомление о том, что он стал официальным должником не побудило его к погашению штрафа, на прием к судебному приставу-исполнителю он не являлся, застать его дома не удавалось, в связи с чем было принято решение о принудительном приводе», — добавила Яна Загребельная.

Официальный представитель УФССП России по Пензенской области уточнила, что на мужчину составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

«Назначенное наказание не освобождает мужчину от оплаты задолженности», — добавила она.