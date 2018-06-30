В Сердобском районе два работодателя оштрафованы за короткие отпуска инвалидов Общество

Пенза, 30 июня 2018. PenzaNews. Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения и жилищное хозяйство «Центр» оштрафованы государственной инспекцией труда в Пензенской области на 4 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно за нарушения прав сотрудников с ограниченными возможностями здоровья.

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«Работающим в этих организациях по трудовым договорам инвалидам вместо положенных по законодательству о социальной защите прав данной категории граждан 30 календарных дней ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставлялось лишь 28», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что руководители учреждений привлечены к ответственности по делам об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«Кроме того, директорам этих организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства. В результате их рассмотрения в трудовые договоры и графики отпусков внесены соответствующие изменения, недостающие дни отпуска работникам предоставлены. Сотрудник МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» за допущенные нарушения привлечен к дисциплинарной ответственности», — добавила собеседница агентства.