EN
17:49:18 Суббота, 30 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобском районе два работодателя оштрафованы за короткие отпуска инвалидов

16:27 | 30.06.2018 | Общество

Печать

Пенза, 30 июня 2018. PenzaNews. Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения и жилищное хозяйство «Центр» оштрафованы государственной инспекцией труда в Пензенской области на 4 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно за нарушения прав сотрудников с ограниченными возможностями здоровья.

В Сердобском районе два работодателя оштрафованы за короткие отпуска инвалидов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работающим в этих организациях по трудовым договорам инвалидам вместо положенных по законодательству о социальной защите прав данной категории граждан 30 календарных дней ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставлялось лишь 28», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что руководители учреждений привлечены к ответственности по делам об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«Кроме того, директорам этих организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства. В результате их рассмотрения в трудовые договоры и графики отпусков внесены соответствующие изменения, недостающие дни отпуска работникам предоставлены. Сотрудник МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» за допущенные нарушения привлечен к дисциплинарной ответственности», — добавила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
Елена Данилова из Пензы завоевала «золото» на чемпионате России по триатлону Ущерб от преступлений в Пензенской области в 2017 году составил 320 млн. рублей
Пензенский пловец примет участие в юниорском первенстве Европы по плаванию С начала сезона в Пензенской области зафиксировано 46 лесных пожаров
Определены соперники пензенской «Империи» в финале Кубка России по регби-7 Пензенский драмтеатр выступил на фестивале «Театральное Прихоперье»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама