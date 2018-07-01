Детская железная дорога в Пензе эксплуатируется с нарушениями — прокуратура Общество

Пенза, 1 июля 2018. PenzaNews. Эксплуатация детской железной дороги в Пензе осуществляется с нарушениями федерального законодательства. К такому выводу пришел пензенский транспортный прокурор в ходе плановой проверки.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, у балансодержателя тепловоза — эксплуатационного локомотивного депо «Пенза» ОАО «РЖД» — не обеспечено надлежащее содержание и клеймение тормозных башмаков для локомотива, а также допускается использование двух противопожарных рукавов с истекшим сроком службы.

В надзорном ведомстве добавили, что при эксплуатации верхнего строения железнодорожного пути детской железной дороги были допущены факты использования негодных деревянных брусьев в стрелочных переводах.

«В целях устранения допущенных нарушений закона руководству предприятий [эксплуатационное локомотивное депо «Пенза» и Пензенская дистанция пути ОАО «РЖД»] внесены представления, материал проверки направлен в контролирующий орган для принятия мер административного воздействия», — сказали в пресс-службе.