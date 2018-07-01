В Пензе будет открыт коворкинг для НКО Общество

Пенза, 1 июля 2018. PenzaNews. Коворкинг для некоммерческих организаций (НКО), городских сообществ и активистов будет открыт в центре Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский Союз» в соцсети Facebook.

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«Для этих категорий он будет бесплатным, любая организация сможет забронировать себе время и провести мероприятие. [...] Сотрудники НКО и активисты смогут прийти и просто поработать за компьютером, распечатать пару бумажек, да просто поговорить. Также планируется, что бесплатно работать в нем смогут журналисты», — отмечается в тексте.

Как ожидается, коворкинг вместимостью до 40 человек начнет функционировать в середине августа.

Помещение для индивидуальной и совместной работы будет располагаться на улице Урицкого, 62 — в настоящее время там ведется ремонт.

По словам исполнительного директора фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова, аналогов данного проекта в городе пока нет.

«В Пензе есть заведения в формате коворкинга, но они не предоставляют льгот активистам, которые ведут общественно полезные и благотворительные проекты. В то же время многие пензенские некоммерческие организации не имеют возможности арендовать офис», — отметил он.