В Пензе осужденным помогут избавиться от наркотической и алкогольной зависимости Общество

Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. 30 осужденных, отбывающих в Пензе наказание в виде лишения свободы, стали участниками программы социально-психологической работы с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, которая в качестве эксперимента реализуется в исправительной колонии №5.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России, предусмотрены информационно-просветительские беседы с осужденными, направленные на профилактику употребления наркотиков и алкоголя, на мотивацию к прохождению социально-психологической работы в группах, а также запланирован просмотр специальных фильмов, обсуждение проблем на психокоррекционных занятиях.

По словам начальника психологической службы управления ФСИН РФ по Пензенской области Татьяны Катаевой, эксперимент предполагает комплексное участие разных специалистов.

«Самые активные из них — социальные работники, психологи, начальники отрядов, которые проводят системную индивидуально-профилактическую работу с осужденными в различных форматах», — уточнила она.

В свою очередь заместитель начальника УФСИН России по региону Максим Михайлюк отметил, что все запланированные мероприятия направлены на подготовку заключенных к освобождению и выработку для них конкретных рекомендаций.

«Это все делается для того, чтобы сформировать у осужденных установки к правопослушному поведению и отказу от употребления алкоголя и наркотических средств, что должно оказать профилактический эффект и предотвратить совершение ими новых преступлений», — сказал он.