Жительнице Заречного исполнилось 108 лет Общество

Заречный, 2 июля 2018. PenzaNews. 108 лет исполнилось жительнице Заречного Пензенской области Ольге Шавровой в понедельник, 2 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает газета « Заречье сегодня », долгожительница родилась в Красноярске, где впоследствии стала свидетелем революционных событий. Во время Гражданской войны она жила в Новосибирске.

В 1930 году Ольга Шаврова поступила в Томский медицинский институт, впоследствии вышла замуж и на протяжении 21 года работала в местной психоневрологической больнице.

В 1970-х годах переехала к дочери в Заречный.

Ольга Шаврова воспитала четверых детей. У нее семь внуков, десять правнуков и трое праправнуков.

До 100 лет женщина была на ногах — в вековой юбилей она целый день принимала гостей. В последние годы ее здоровье ухудшилось. Она проводит все время лежа, находясь под постоянной заботой близких.