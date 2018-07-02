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Студенты ПГУ посетили редакцию ИА «PenzaNews» с ознакомительным визитом

19:08 | 02.07.2018 | Общество

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Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Студенты-первокурсники, обучающиеся в Пензенском государственном университете по направлению «Журналистика», под руководством кандидата педагогических наук, члена-корреспондента Академии информатизации образования Татьяны Стрыгиной посетили с ознакомительным визитом редакцию независимого информационного агентства «PenzaNews».

Студенты ПГУ посетили редакцию ИА «PenzaNews» с ознакомительным визитом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По уже сложившейся традиции, поскольку подобные встречи студентов с представителями СМИ проводятся регулярно, главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин провел для гостей небольшую экскурсию по офису редакции и рассказал об условиях работы журналистов.

Затем общение продолжилось в пресс-центре, где на большом экране в режиме реального времени транслировалось изображение с сайта агентства. Павел Полосин наглядно показал основные разделы интернет-ресурса, особо остановившись на рубриках «Фоторепортажи», «Биографии», «Аналитика», а также на англоязычной версии.

В ходе встречи студенты активно задавали различные вопросы о деятельности СМИ, в том числе связанные с производством и распространением контента, проверкой информации перед ее публикацией на сайте, а также работой журналистов с источникам.

Отдельно Павел Полосин акцентировал внимание первокурсников на широком функционале современных журналистов, которые должны не только в совершенстве владеть компьютерными технологиями, иметь высокий уровень грамотности и большой кругозор, но и знать иностранный язык, обладать навыками ведения фото- и видеосъемки, а также уметь оперативно — с помощью различных средств коммуникаций — осуществлять доставку созданных ими материалов в редакцию.

Встреча, продолжавшаяся более часа, завершилась общим фотографированием на память.

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