В Пензе открыта вторая смена лагеря «Гвардеец-2» Общество

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Вторая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» торжественно открыта на базе Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева во вторник, 3 июля.

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В церемонии принял участие помощник полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергей Валенков, по словам которого, данный проект предоставляет юношам возможность познакомиться с жизнью и бытом подразделений Вооруженных сил России и увидеть своими глазами, как устроена современная армия.

«Возможно, для многих из присутствующих это станет необходимым импульсом для выбора жизненного пути и профессии», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО, после официальной части Сергей Валенков ознакомился с условиями проживания участников второй смены лагеря «Гвардеец-2».