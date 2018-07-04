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В Пензе подрядчиков призвали сократить время между фрезеровкой и асфальтированием дорог

16:30 | 04.07.2018 | Общество

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Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Директор департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин призвал представителей подрядных компаний, осуществляющих ремонт дорог, сократить промежуток времени между фрезерованием и укладкой асфальта.

В Пензе подрядчиков призвали сократить время между фрезеровкой и асфальтированием дорог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Достаточно того, что люди натерпелись на улице Ладожской, где только спустя два месяца после фрезерования стали асфальтировать дорогу», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в малом зале городской администрации в среду, 4 июля.

Кроме того, Максим Иванкин рекомендовал ремонтировать дороги в ночное время там, где это возможно, например, вблизи промышленных предприятий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также участники совещания обсудили проблемы, возникающие при реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», и наметили пути их решения.

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