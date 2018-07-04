Под Пензой полицейские помогли спасти 11-летнего мальчика, укушенного змеей Общество

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Двое сотрудников полиции помогли 11-летнему мальчику, укушенному змеей в руку в лесном массиве в нескольких километрах от села Чаадаевка Пензенской области, получить своевременную медицинскую помощь.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, старший государственный инспектор МРЭО ГИБДД города Пензы Александр Тимофеев, отдыхавший в свой выходной с семьей около святого источника, и его коллега заметили двоих детей на велосипедах, одному из которых нездоровилось, а, узнав об укусе змеи и оценив состояние мальчика, стражи порядка незамедлительно повезли его в больницу.

«На момент поступления подростка в медицинское учреждение врачи расценивали состояние ребенка как средней тяжести. В дальнейшем мальчика транспортировали в пензенскую областную детскую больницу имени Н.Ф. Филатова», — пояснили в ведомстве.

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии больницы Дмитрия Василистова, действия полицейских позволили спасти жизнь ребенку.

«Яд змеи опасен. При попадании в кровь он может вызвать тяжелую аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Из-за тяжелой реакции на яды состояние ребенка может ухудшаться с каждой минутой — многое зависит от общего состояния здоровья и ряда других показателей. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, то пострадавшие могут погибнуть», — пояснил он.

В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.