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Суд обязал «РЖД» обеспечить пожарную безопасность на Пензе-I

19:30 | 04.07.2018 | Общество

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Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил требования транспортного прокурора о возложении на ОАО «РЖД» обязанности по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности на объектах железнодорожного вокзала Пенза-I.

Суд обязал «РЖД» обеспечить пожарную безопасность на Пензе-I

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, поводом для обращения в суд стали результаты проверки, в ходе которой были выявлены факты неправильной организации эвакуационных и аварийных выходов в гостинице вокзала, где двери открывались не по направлению движения, а также несоответствия установленным нормам остекления дверей и отсутствия на трансформаторной подстанции передвижного порошкового огнетушителя.

«Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. Кроме того, по результатам ранее проведенной прокурорской проверки начальник вокзала станции Пенза-I привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ [«Нарушение требований пожарной безопасности»] с наложением штрафа», — пояснили в надзорном ведомстве.

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