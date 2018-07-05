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Сводный поисковый отряд Пензенской области отправился в экспедицию в Белоруссию

10:23 | 05.07.2018 | Общество

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Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Поисковые отряды «Поиск-вездеход» и «Пензаэнерго» отправились в полевую экспедицию по местам боев пензенской 61-й стрелковой дивизии в Белоруссию.

Сводный поисковый отряд Пензенской области отправился в экспедицию в Белоруссию

Фото: Pnzreg.ru

Традиционная церемония проводов состоялась возле монумента воинской и трудовой славы пензенцев, в ходе которой были вручены награды активным участникам поискового движения.

Члену отряда «Поиск-вездеход» Елене Ромашиной за заслуги в увековечении памяти погибших при защите Отечества объявлена благодарность Росмолодежи.

Юбилейной медалью «30 лет Поисковому движению в России» награждены председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова, члены отряда «Поиск-вездеход» Дмитрий Давыдов, Галина Кололеева и Дмитрий Плюцак.

В 2018 году поиски будут проходить в Рогачевском районе Гомельской области. В рамках экспедиции состоится церемония передачи останков пензенца Александра Шанина, которые были обнаружены весной этого года.

Ожидается, что перезахоронение состоится 19 июля в Мичуринском сельсовете Пензенской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

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