EN
15:47:03 Четверг, 5 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Митинг против повышения пенсионного возраста. Пенза, 4 июля 2018 г.

Вонзивший ножницы в плечо сына житель Бессоновки оштрафован на 5 тыс. рублей

10:54 | 05.07.2018 | Общество

Печать

Бессоновка, 5 июля 2018. PenzaNews. Житель Бессоновки Пензенской области получил административный штраф в 5 тыс. рублей за два удара маникюрными ножницами в плечо своего сына.

Вонзивший ножницы в плечо сына житель Бессоновки оштрафован на 5 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Инцидент между родственниками, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел в апреле 2018 года. В судебном заседании отец свою вину признал и в содеянном раскаялся. Сын попросил строго не наказывать его, пояснив, что они помирились», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда.

По его словам, вина мужчины подтверждена протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника отдела МВД и заключением судебно-медицинского исследования.

«Постановление суда вступило в законную силу», — добавил собеседник агентства.

Загрузка...
Читайте также
Дома на некоторых улицах Кузнецка на время останутся без газа 19 июля Книга «Лихие девяностые» поступила в пензенскую областную библиотеку
В Пензенской области при содействии дружинников раскрыто 16 преступлений Дмитрий Валовик из Пензы получит грант Российского научного фонда
Андрей Агапов вошел в тренерский штаб пензенского «Дизеля» «РКС» к концу года предложит пути модернизации системы водоснабжения в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама