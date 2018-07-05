Вонзивший ножницы в плечо сына житель Бессоновки оштрафован на 5 тыс. рублей Общество

Бессоновка, 5 июля 2018. PenzaNews. Житель Бессоновки Пензенской области получил административный штраф в 5 тыс. рублей за два удара маникюрными ножницами в плечо своего сына.

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«Инцидент между родственниками, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел в апреле 2018 года. В судебном заседании отец свою вину признал и в содеянном раскаялся. Сын попросил строго не наказывать его, пояснив, что они помирились», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда.

По его словам, вина мужчины подтверждена протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника отдела МВД и заключением судебно-медицинского исследования.

«Постановление суда вступило в законную силу», — добавил собеседник агентства.