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Мэр Пензы призвал не затягивать с нанесением разметки на дорогах

08:54 | 06.07.2018 | Общество

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Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал директора департамента ЖКХ города Максима Иванкина обеспечить оперативное нанесение разметки на отремонтированных участках дорог.

Мэр Пензы призвал не затягивать с нанесением разметки на дорогах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Разметка — важная составляющая безопасности дорожного движения. Несмотря на то что это трудоемкий и затратный процесс, мы не должны затягивать с нанесением разметки, а на отремонтированных участках особенно», — сказал он в ходе объезда улиц, ремонтируемых по программе «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба мэрии, в частности он отметил необходимость скорейшего проведения работ на участках от путепровода в створе улицы 8 Марта и проспекта Строителей до монумента «Глобус» и на улице Стасова около федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

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