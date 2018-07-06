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В колонии №1 в Пензе открыта новая комната для длительных свиданий с родными

09:48 | 06.07.2018 | Общество

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Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Новая комната для проведения длительных свиданий с родственниками открылась на участке колонии-поселения в исправительной колонии строгого режима №1 в Пензе, которая предназначена для содержания мужчин, впервые осужденных к наказанию в виде лишения свободы.

В колонии №1 в Пензе открыта новая комната для длительных свиданий с родными. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Руководством учреждения было принято решение о выделении отдельного здания для оборудования спальной комнаты, кухни, душевой и санузла. Ремонт в короткие сроки сделали сами осужденные.

В настоящее время заключенные имеют возможность встречаться с родственниками в хорошо отремонтированных помещениях, полностью оборудованных всей необходимой мебелью и техникой, сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области.

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