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В Пензе наградили медалями крепкие пары со всей области

13:50 | 06.07.2018 | Общество

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Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Пары, прожившие в законном браке несколько десятков лет, награждены в ходе торжественного мероприятия по случаю Всероссийского дня семьи, любви и верности, которое состоялось в пензенской областной филармонии в пятницу, 6 июля.

В Пензе наградили медалями крепкие пары со всей области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал разводы бедой последних десятилетий.

«Нужно, чтобы молодые пары, когда создают семью, понимали, что любовь должна быть до конца жизни. Разные ситуации возникают, не бывает ничего идеального, и от мужа и жены во многом зависит, сохранится эта пара или нет», — пояснил он.

По мнению Ивана Белозерцева, рождение детей помогает сделать брак более крепким.

Глава региона отметил, что в канун Дня семьи, любви и верности в пензенском перинатальном центре родилась четвертая с начала года тройня.

«Я очень бы просил вас, дорогие друзья, в городах и районах Пензенской области, когда вы встречаетесь с молодежью, […] мотивировать ее, чтобы семья была крепкая, чтобы дети рождались. Без этого невозможно развиваться и нашему региону в дальнейшей перспективе, и России в целом», — сказал пензенский губернатор.

Сначала медали «За любовь и верность» были вручены парам, прожившим в браке более 50 лет, а затем остальным семьям, удостоенным награды.

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