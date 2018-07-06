Сергей Пенкин опроверг информацию о совершенной у него краже Общество

Москва, 6 июля 2018. PenzaNews. Известный российский певец, уроженец Пензы Сергей Пенкин опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что у него украли ценные вещи, пока он ночью якобы спал на лавочке в центре Москвы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие друзья, меня сегодня одолевают с утра, что какая-то произошла кража. Все это неправда. Я уже устал от этого отбрыкиваться и говорить, что это не так. Поэтому не волнуйтесь, все нормально», — сказал Сергей Пенкин на видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram в пятницу, 6 июля.

Он также рекомендовал журналистам вместо распространения информации о якобы произошедшем преступлении больше уделять внимание его творчеству и школе вокала.

«Это все неправда. Никто меня не грабил», — подчеркнул певец в завершение своего видеообращения.