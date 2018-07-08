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В Пензе на месте снесенных вблизи детской площадки гаражей образовалась свалка

14:37 | 08.07.2018 | Общество

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Пенза, 8 июля 2018. PenzaNews. Стихийная свалка мусора, представляющая опасность для живущих поблизости людей, образовалась на месте бывшего гаражного массива в районе дома №2 на улице Сумской в Пензе в непосредственной близости от детской площадки. К такому выводу пришли участники экологического рейда, проведенного в рамках работы молодежного экологического движения «Зеленая волна» по инициативе помощника председателя областного отделения Русского географического общества Сахиля Масталиева.

В Пензе на месте снесенных вблизи детской площадки гаражей образовалась свалка

Фото Ольги Ильиной

По словам местных жителей, гаражи были снесены еще в 2015 году, после чего территория стала зарастать мусором, а самостоятельно убрать его они не могут из-за угрозы обрушения погребов.

Как отметил Сахиль Масталиев, дети, играя на обустроенной для них площадке, нередко оказываются на свалке, что небезопасно для них.

«Оставшиеся незасыпанные погреба от гаражей зияют черными дырами, которые обваливаются и заполняются мусором. Кругом антисанитария», — уточнил он, отметив, что такая неприглядная картина, сопровождающаяся характерным запахом, наблюдается всего в десятке метров от жилого дома.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском областном фонде научно-технического развития, который занимается реализацией проекта «Зеленая волна», активисты зафиксировали жалобы жителей и факт экологического нарушения. Они намерены в ближайшее время обратиться в природоохранные ведомства для принятия действенных мер по исправлению ситуации.

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