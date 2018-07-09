EN
12:17:30 Понедельник, 9 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Около Воскресенского храма в Пензе образовалась свалка

09:11 | 09.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Стихийная свалка мусора образовалась вблизи расселенных бараков неподалеку от Воскресенского храма на улице Урицкого в Пензе. К такому выводу пришли участники экологического рейда, проведенного в рамках работы молодежного экологического движения «Зеленая волна».

Около Воскресенского храма в Пензе образовалась свалка

Фото Ольги Ильиной

Активисты осмотрели территорию, где образовалась свалка. Они выяснили, что к строительному мусору с весны 2017 года добавляются кучи бытовых отходов. От старых построек остались опасные дыры — входы в подвалы.

Самостоятельно убрать территорию свалки служители Воскресенской церкви не имеют возможности, поскольку существует постоянная опасность обрушения построек.

По мнению участников рейда, площадку, где ведется снос строений, необходимо обнести забором с предупреждающими надписями.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском областном фонде научно-технического развития, который занимается реализацией проекта «Зеленая волна», в ближайшее время полученные материалы будут отправлены в природоохранные ведомства для принятия мер к нарушителям экологического законодательства.

Загрузка...
Читайте также
На здании пензенского драмтеатра установят мемориальную доску Семену Рейнгольду Две студентки из Армении прибыли в Пензу в рамках проекта «Гранатово-березовый коктейль»
Каменское транспортное предприятие погасило перед работниками долги на 290 тыс. рублей В клиническую больницу №5 поступили инфузомат и помпа для парентерального питания
Пензенская «Империя» заняла восьмое место на Кубке России по регби-7 Популярность Дня семьи, любви и верности растет с каждым годом — Валерий Савельев
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама