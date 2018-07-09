Около Воскресенского храма в Пензе образовалась свалка Общество

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Стихийная свалка мусора образовалась вблизи расселенных бараков неподалеку от Воскресенского храма на улице Урицкого в Пензе. К такому выводу пришли участники экологического рейда, проведенного в рамках работы молодежного экологического движения «Зеленая волна».

Фото Ольги Ильиной

Активисты осмотрели территорию, где образовалась свалка. Они выяснили, что к строительному мусору с весны 2017 года добавляются кучи бытовых отходов. От старых построек остались опасные дыры — входы в подвалы.

Самостоятельно убрать территорию свалки служители Воскресенской церкви не имеют возможности, поскольку существует постоянная опасность обрушения построек.

По мнению участников рейда, площадку, где ведется снос строений, необходимо обнести забором с предупреждающими надписями.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском областном фонде научно-технического развития, который занимается реализацией проекта «Зеленая волна», в ближайшее время полученные материалы будут отправлены в природоохранные ведомства для принятия мер к нарушителям экологического законодательства.