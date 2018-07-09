Мэр Пензы потребовал пересмотреть график ремонта улицы Аустрина Общество

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал скорректировать график ремонта улицы Аустрина, разбив на этапы участок протяженностью 4 км 200 метров.

Фото: Penza-gorod.ru

«Дорога с высоким трафиком, ежедневно здесь проезжает порядка 20 тыс. единиц техники. Для увеличения пропускной способности автомагистрали мы предусмотрели в проекте не только ремонт асфальта и обустройство заездных карманов для общественного транспорта, но и замену резинокордового покрытия на железнодорожном переезде в районе мясокомбината. На данный момент мы видим, какие непростые условия создались для автовладельцев, которые ежедневно добираются из Бессоновского района в Пензу и обратно. Эта ситуация сложилась из-за неправильного подхода подрядчика к организации ремонтных мероприятий», — сказал мэр в ходе выездного совещания на месте работ в понедельник, 9 июля.

По его мнению, улицу, работы на которой организованы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», изначально нужно было разделить на три участка.

«Завершив цикл на одном отрезке — фрезерование дорожного полотна, установку бордюра, укладку выравнивающего слоя — переходить к другому. Но и сейчас не поздно руководствоваться этим принципом. Параллельно подрядчик должен выбирать и вывозить лишний грунт с газонов, обустраивать заездные карманы», — добавил Виктор Кувайцев.

Он отметил слабую динамику ремонта и недостаточное количество специалистов на объекте, в связи с чем поручил директору департамента ЖКХ Пензы Максиму Иванкину вести четкий контроль за сроками по новому графику и в случае отставания привлекать ООО «Приват Констракшн», выполняющего функции подрядчика, к ответственности.