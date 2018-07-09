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Ульяновский омбудсмен ознакомится с практикой оказания бесплатной юрпомощи в Пензе

16:03 | 09.07.2018 | Общество

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Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Людмила Крутилина посетит Пензенскую область с рабочим визитом во вторник, 10 июля, чтобы ознакомиться с практикой оказания бесплатной юридической помощи.

Ульяновский омбудсмен ознакомится с практикой оказания бесплатной юрпомощи в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также в состав делегации войдет директор государственного юридического бюро Ульяновской области Светлана Ильина.

Они планируют изучить организацию работы по оказанию бесплатной правовой помощи гражданам, взаимодействию учреждений и ведомств, осуществляющих консультации, а также поделиться наработками своего региона.

Ожидается, что вместе с уполномоченным по правам человека в Пензенской области Еленой Роговой ульяновская делегация посетит филиалы государственного юридического бюро в Пензе и Никольском районе, сообщается на сайте омбудсмена.

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