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Елена Демидова возглавила УФАС России по Пензенской области

15:43 | 09.07.2018 | Общество

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Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Елена Демидова, которая с 2015 года работала заместителем руководителя управления ФАС России по Пензенской области, возглавила региональное ведомство. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Елена Демидова возглавила УФАС России по Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Назначение произошло после согласования кандидатуры Елены Демидовой с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем.

После ухода Оксаны Кузнецовой с должности главы регионального антимонопольного ведомства со 2 июня она временно исполняла ее обязанности, сообщает пресс-служба ведомства.

Демидова Елена Николаевна родилась в 1969 году.

В 1998 году окончила Современный гуманитарный университет в Москве по специальности «Юриспруденция».

В 2007 году окончила Саратовскую государственную академию права, получив степень магистра юриспруденции по направлению «Административное право, финансовое право».

С 1991 по 2002 годы работала в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Пензы в должности главного госналогинспектора и начальника юридического отдела.

С 2002 по 2013 годы была помощником судьи в Арбитражном суде Пензенской области.

С ноября 2013 года работает в антимонопольных органах. Занимала должности начальника отдела антимонопольного контроля и естественных монополий, начальника отдела контроля закупок, начальника отдела контроля органов власти и рекламы в управлении ФАС России по Пензенской области.

6 февраля 2015 года была назначена исполняющим обязанности заместителя руководителя пензенского УФАС России, 10 апреля избавилась от приставки и.о.

Со 2 июня 2018 года являлась временно исполняющим обязанности руководителя УФАС России по Пензенской области.

3 июля 2018 возглавила управление.

Замужем, воспитывает дочь.

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