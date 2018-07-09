Елена Демидова возглавила УФАС России по Пензенской области Общество

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Елена Демидова, которая с 2015 года работала заместителем руководителя управления ФАС России по Пензенской области, возглавила региональное ведомство. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

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Назначение произошло после согласования кандидатуры Елены Демидовой с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем.

После ухода Оксаны Кузнецовой с должности главы регионального антимонопольного ведомства со 2 июня она временно исполняла ее обязанности, сообщает пресс-служба ведомства.

Демидова Елена Николаевна родилась в 1969 году.

В 1998 году окончила Современный гуманитарный университет в Москве по специальности «Юриспруденция».

В 2007 году окончила Саратовскую государственную академию права, получив степень магистра юриспруденции по направлению «Административное право, финансовое право».

С 1991 по 2002 годы работала в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Пензы в должности главного госналогинспектора и начальника юридического отдела.

С 2002 по 2013 годы была помощником судьи в Арбитражном суде Пензенской области.

С ноября 2013 года работает в антимонопольных органах. Занимала должности начальника отдела антимонопольного контроля и естественных монополий, начальника отдела контроля закупок, начальника отдела контроля органов власти и рекламы в управлении ФАС России по Пензенской области.

6 февраля 2015 года была назначена исполняющим обязанности заместителя руководителя пензенского УФАС России, 10 апреля избавилась от приставки и.о.

Со 2 июня 2018 года являлась временно исполняющим обязанности руководителя УФАС России по Пензенской области.

3 июля 2018 возглавила управление.

Замужем, воспитывает дочь.