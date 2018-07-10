В Пензе определят лучшего водителя автобуса области Общество

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области объявило прием заявок на конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший водитель автобуса».

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Согласно положению , председателем конкурсной комиссии выступает глава регионального Минпрома Михаил Торгашин.

Участниками профессиональных соревнований могут стать водители автобусов большого класса со стажем от трех лет, являющиеся гражданами России и осуществляющие трудовую деятельность на территории Пензенской области.

Одним уз условий является отсутствие по вине конкурсанта дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан, в период 1 января 2017 года по 1 июля 2018 года.

Соревнования будут проходить 1 по 10 августа.