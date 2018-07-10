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В Пензе определят лучшего водителя автобуса области

10:18 | 10.07.2018 | Общество

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Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области объявило прием заявок на конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший водитель автобуса».

В Пензе определят лучшего водителя автобуса области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению, председателем конкурсной комиссии выступает глава регионального Минпрома Михаил Торгашин.

Участниками профессиональных соревнований могут стать водители автобусов большого класса со стажем от трех лет, являющиеся гражданами России и осуществляющие трудовую деятельность на территории Пензенской области.

Одним уз условий является отсутствие по вине конкурсанта дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан, в период 1 января 2017 года по 1 июля 2018 года.

Соревнования будут проходить 1 по 10 августа.

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