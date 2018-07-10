Организована проверка по факту гибели девушки на водоеме в Засечном Общество

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 19-летней девушки, утонувшей в водоеме в селе Засечном Пензенского района Пензенской области в понедельник, 9 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Девушка 1999 года рождения пришла на пляж в компании трех подруг. Они пошли купаться. По имеющейся информации, эта девушка плавать не умела. Она начала тонуть, а ее спутницы — звать на помощь людей», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, вначале помочь девушке попытались находившиеся рядом отдыхающие, а потом спасатель.

«Ее вытащили из воды, но спасти девушку не удалось. Телесных повреждений нет. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — добавила Татьяна Махницкая.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», погибшая была гражданкой Индии и училась в медицинском институте Пензенского государственного университета.