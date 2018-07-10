«Агророс» предлагает обмен валюты через электронную систему «Интернет клиент-банк» Общество

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Банк «Агророс» предлагает своим клиентам – физическим лицам, в том числе проживающим в Пензенской области, возможность конвертировать валюту с помощью электронной системы «Интернет клиент-банк».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с необходимостью обмена денег в иностранную валюту. Сегодня для этого не обязательно даже выходить из дома. Банк «Агророс» предлагает выполнять конвертацию валюты через систему «Интернет клиент-банк» для физических лиц везде, где это удобно», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

В банке отметили, что обменные операции проводятся по долларам США и евро.

«Чтобы иметь возможность использовать конверсионные операции в системе «Интернет клиент-банк», необходимо наличие двух счетов — рублевого и валютного, бесплатное открытие которых в банке «Агророс» занимает несколько минут. Обмен валюты производится сразу и без комиссии путем перевода средств с одного счета на другой на основе курса валюты, действующего в настоящий момент в банке «Агророс». Последующее снятие наличных рублей и валюты происходит также без взимания комиссии», — пояснили в пресс-службе.

В учреждении уточнили, что проведение конверсионных операций доступно по будням с 9.00 до 18.00 и в субботу с 9.00 до 17.00 по московскому времени, более подробную информацию можно получить на сайте .

АО « Банк «Агророс » был создан в Саратове 23 мая 1994 года.

Включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 25 ноября 2004 года под номером 217.

Оказывает полный спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц.

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте №2860 выдана Банком России 11 февраля 2016 года.