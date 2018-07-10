Почти 700 жителей Пензенской области улучшили жилищные условия за счет различных программ Общество

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. 680 человек улучшили жилищные условия в Пензенской области в I полугодии 2018 года в рамках реализации различных программ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства труда, соцзащиты и демографии региона.

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«Среди них 84 участника программы «Жилье для российской семьи», 47 ветеранов Великой Отечественной войны, 37 лиц из числа детей-сирот, 10 работников бюджетной сферы, восемь государственных служащих, шесть инвалидов и ветеранов боевых действий и один федеральный льготник. Также условия улучшили 443 молодых и 44 многодетных семьи», — отметили в ведомстве.

В региональном Минтруде отметили, что за шесть месяцев в Пензенской области освоено 1,1 млрд. рублей из бюджетов разных уровней, что составляет 58,4% от годового плана.