Особый противопожарный режим введен в 13 муниципальных образованиях Пензенской области Общество

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Особый противопожарный режим введен в 13 муниципальных образованиях Пензенской области в связи с установившейся сухой и жаркой погодой. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Pnzreg.ru

В частности, он действует в Колышлейском, Нижнеломовском, Камешкирском, Лунинском, Неверкинском, Малосердобинском, Никольском, Каменском, Пензенском, Вадинском, Земетчинском и Кузнецком районах, а также в Кузнецке.

В ходе совещания, состоявшегося в главном управлении МЧС России по региону, заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов поручил главам районных администраций усилить техническую готовность подразделений добровольной и муниципальной пожарной охраны к возможным чрезвычайным ситуациям.

«Необходим также комплексный подход к организации профилактических мероприятий. Должны работать межведомственные административные группы, патрулирующие места массового отдыха людей, дачные и садоводческие кооперативы, территории летних лагерей», — отметил он.