В Пензенской области начали применять пуговичную терапию в работе с осужденными женщинами Общество

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Психологи уголовно-исполнительной инспекции Пензенской области начали применять в работе с осужденными женщинами метод пуговичной терапии, которая является разновидностью арт-терапии.

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«Основной задачей психолога при организации работы является создание для человека среды, в которой он будет чувствовать себя достаточно защищенным для того, чтобы выражать сильные переживания. Для этой цели арт-терапия является одним из самых мягких, но в то же время глубоких методов решения внутренних психологических проблем», — отметила старший психолог уголовно-исполнительной инспекции Пензенской области Анна Носова.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по региону, в настоящее время на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции состоит более 600 женщин.

Арт-терапия — метод психотерапии, направленный на устранение психологических проблем путем вовлечения человека в творчество.

Пуговичная терапия — одна из разновидностей арт-терапии. Может использоваться не только как самостоятельный метод, но и в сочетании с изотерапией, семейными расстановками и техниками гештальт-подхода.