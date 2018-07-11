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В Пензе подписано соглашение о подготовке волонтеров финансового просвещения

17:08 | 11.07.2018 | Общество

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Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Управляющий областным отделением Волго-Вятского главного управления Банка России Геннадий Антонов и ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности.

В Пензе подписано соглашение о подготовке волонтеров финансового просвещения

Фото: пресс-служба отделения Банка России в Пензе

Стороны договорились проводить мероприятия, реализовывать проекты и информационные кампании для различных целевых аудиторий — от школьников до людей старшего возраста.

Одним из направлений работы станет подготовка волонтеров из числа студентов, которые в дальнейшем вместе с работниками отделения будут проводить тематические лекции, викторины и конкурсы.

По мнению Александра Гулякова, базовые знания о том, что такое финансовая грамотность, какими принципами руководствоваться при оформлении кредитов и вкладов, как обезопасить деньги на банковской карте, многие молодые люди получают еще в старших классах.

«Благодаря заключенному соглашению студенты Пензенского государственного университета наряду с качественным образованием по выбранной специальности смогут получить более глубокие финансовые знания, необходимые в жизни каждому. Их они усвоят, в том числе участвуя в различных деловых играх, финансовых квестах и других обучающих мероприятиях, то есть в интересных для молодежи форматах. Кроме того, студенты, обучающиеся по экономическим специальностям, смогут попробовать себя в качестве волонтеров финансового просвещения», — сказал он.

В свою очередь Геннадий Антонов отметил, что важно повысить уровень информированности граждан о финансовых услугах и защитить их от мошенников, которые постоянно создают новые преступные схемы.

«Также мы планируем начать обучение волонтеров и тьюторов для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Я уверен, что вклад волонтеров станет одной из важных составляющих успеха в этой работе», — цитирует Геннадия Антонова пресс-служба пензенского областного отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

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