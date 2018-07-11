Уроженцу Пензы Антону Макарскому запретили въезд на Украину Общество

Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пропустили на территорию страны актера театра и кино, певца, уроженца Пензы Антона Макарского.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, он пытался попасть на Украину вечером в минувший вторник, 10 июля, в пункте пропуска «Маяки» на границе с Молдавией.

При прохождении пограничного контроля выяснилось, что в 2015 году Антон Макарский посещал Крым для участия в съемках сериала.

Актеру запрещен въезд на Украину сроком на три года.

Накануне стало известно о том, что пограничники киевского аэропорта Борисполь не пустили на территорию Украины гражданина Великобритании, ведущего программы «Поедем, поедим!» на НТВ Джона Уоррена (John Warren).

Выяснилось, что журналист ранее посещал Крым.